В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли бело-голубых с общим счетом 5:2. В нынешнем чемпионате «Динамо» идет на третьем месте и опережает «Рубин» на два очка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.