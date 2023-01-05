Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

В «Нижнем Новгороде» назвали информацию о переходе Агапова в ЦСКА преждевременной

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал «СЭ» информацию о переходе защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

Ранее агент игрока рассказал подробности о трансфере футболиста в московский клуб.

«До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА. Когда клубы договорятся о финансовых составляющих и медицинском осмотре, то вы все узнаете из официальных источников. Агент Агапова пока поспешил с объявлением перехода Агапова в ЦСКА, пока никаких бумаг между клубами не было подписано», — сказал Кудряшов «СЭ».

Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2». В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Массимо Каррера — о Промесе: «Он уже как русский!»
Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон
Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша
В «Нижнем Новгороде» рассказали, войдут ли Точилин и Шипшев в тренерский штаб клуба
Пауло Барбоза о Тавареше в «Спартаке»: «Не представляю, что он сразу станет одним из лучших защитников РПЛ»
Точилин может войти в тренерский штаб Горлова в «Нижнем Новгороде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша

Массимо Каррера — о Промесе: «Он уже как русский!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости