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Сегодня, 16:30

Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» этой зимой.

«Не знаю, нуждается ли «Спартак» в игроке на позицию защиты или нет, но мне не нравится этот игрок. Почему? Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема. В-третьих, если игрок «Бенфики» не переходит в крупнейшие клубы Европы, это означает, что он не так хорош», — сказал Камоцци «СЭ».

5 января появилась информация, что «Спартак» является главным претендентом на Тавареша. В сезоне-2022/23 21-летний португалец не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 2 миллиона евро.

ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Франко Камоцци
7
3
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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