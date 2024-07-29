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Сегодня, 11:50

В «Марселе» объяснили, почему не могут подписать Тюкавина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано оценил уровень форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», — цитирует Мальфитано ТАСС.

22-летний нападающий является воспитанником бело-голубых. В текущем сезоне он отметился одной голевой передачей в двух матчах РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: ТАСС
Константин Тюкавин
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