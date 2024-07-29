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Мелик-Гусейнов объяснил неудачный старт сезона для «Пари НН» не до конца укомплектованным составом

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил начало сезона для нижегородской команды.

«Пари НН» проиграл два матча подряд в РПЛ. Нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

«Спортивную причину обозначит тренер. С моей точки зрения, дело в том, что команда продолжает свой путь в летнем трансферном окне. Мы хотим еще усилиться, потому что еще не до конца укомплектовали состав. Сейчас выходят новички, которые не были в должной мере наиграны во время летних сборов, они присоединились в конце, а некоторые подъехали даже после. И стоит сказать про след травм, длящийся еще с прошлого сезона. Три ключевых игрока на условном больничном, в системе реабилитации», — приводит «РБ Спорт» слова Мелика-Гусейнова.

В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в рамках 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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