Камоцци: «Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта полузащитника Эсекьеля Барко за московский клуб в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).
«Барко удивил меня своим желанием и отношением к делу, а также забитым голом», — сказал Камоцци «СЭ».
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля. 25-летний аргентинец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.
По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась московскому клубу в 14 миллионов евро.
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|2
|0
|0
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|
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|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|0
|1
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|
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|2
|
12
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|0
|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
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|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
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|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
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|2
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|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
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|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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