ЦСКА интересуется тунисским футболистом Раки Ауани
Вингер тунисского клуба «Этуаль дю Сахель» Раки Ауани интересен российскому и французскому клубу.
Как сообщает издание AfricaFoot, «Гавр» уже сделал первоначальное предложение о покупке 19-летнего игрока за 750 тысяч евро. Также футболиста хочет заполучить московский ЦСКА. Переговоры между сторонами уже идут.
В сезоне-2023/24 Ауани сыграл за «Этуаль дю Сахель» 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Источник: AfricaFoot
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