В «Локомотиве» опровергли информацию о дополнительном кредите в размере 4,5 миллиарда рублей

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал, обращался ли клуб в РЖД за дополнительным финансированием в 3 миллиарда рублей.

«Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД. Ни о каком кредите на 4,5 миллиарда рублей мне неизвестно. Это неправда. «Локомотив» привлекал средства значительно меньше. Она укладывается в ежегодный бюджет клуба. Позволю себе не приводить цифры, ибо «Локомотив» — акционерное общество. Клуб не обращался в РЖД с предложениями о дополнительной поддержке. Есть только предложения об изменениях, которые укладываются в бюджет клуба.

Также гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о том, брал ли московский клуб кредит у ВТБ.

— Был ли взят кредит у ВТБ?

— Да, как я уже сказал — такая практика существует несколько лет. В начале года мы столкнулись с тем, что получение кредита заложено в бюджет этого года, а погашение в следующий год.