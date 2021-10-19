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В «Локомотиве» опровергли информацию о дополнительном кредите в размере 4,5 миллиарда рублей

В «Локомотиве» высказались по поводу информации о кредите в размере 4,5 миллиарда рублей
12:39
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал, обращался ли клуб в РЖД за дополнительным финансированием в 3 миллиарда рублей.

«Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД. Ни о каком кредите на 4,5 миллиарда рублей мне неизвестно. Это неправда. «Локомотив» привлекал средства значительно меньше. Она укладывается в ежегодный бюджет клуба. Позволю себе не приводить цифры, ибо «Локомотив» — акционерное общество. Клуб не обращался в РЖД с предложениями о дополнительной поддержке. Есть только предложения об изменениях, которые укладываются в бюджет клуба.

Также гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о том, брал ли московский клуб кредит у ВТБ.

— Был ли взят кредит у ВТБ?

— Да, как я уже сказал — такая практика существует несколько лет. В начале года мы столкнулись с тем, что получение кредита заложено в бюджет этого года, а погашение в следующий год.

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