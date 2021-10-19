Гендиректор «Локомотива» не стал раскрывать сумму неустойки за разрыв контракта с Николичем

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко не стал раскрывать сумму неустойки за разрыв контракта с экс-главный тренером команды Марко Николичем. По его словам, стороны пришли к обоюдному решению о расторжении.

«Неустойка Николича? Это обычная практика в футболе. По итогам прошлого сезона мы переподписали контракт. Ни один тренер не подпишет без неустойки. В этом сезоне мы пришли к обоюдному решению о расторжении. Мы благодарны Николичу. Сумма неустойки? Не будут раскрывать, это вопросы клуба».

Напомним, 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. Вместо него на пост главного тренера назначен немецкий специалист Маркус Гисдоль. Для него встреча с «Рубином» станет дебютной.