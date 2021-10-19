В «Локомотиве» рассказали о возможности аренды клубом «Лужников»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о возможности аренды стадиона «Лужники». По его словам, решение пока не принято.

— «Локомотив» берет Лужники в аренду?

— Разрабатывается концепция по реконструкции стадиона. Мы понимаем, что нашему клубу нужна современная инфраструктура, которой не хватает. В весенней части чемпионата команда тренировалась в «Лужниках». Нам удалось внести изменения. В строительстве Баковке уже завершен цикл по постройке полей. У нас возникли проблемы с жилыми зданиями. Не хочу вдаваться в подробности.

Ситуация простая — команда тренируется на Лужниках, пока идет реконструкция в Баковке. Нагрузка на «РЖД Арену» сейчас очень большая. Когда будет принято решение о реконструкции, тогда и будет принято решение о временном размещении «Локомотива». Такое уже много раз было в российском футболе. Мы заинтересованы в утверждении скорейшей концепции реконструкции. Аренда на 49 лет? О таком я не слышал.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал, как «Локомотив» собирается развивать историю со стадионом.

— Никуда ничего не передается от РЖД. Пока. Сейчас мы анализируем все предложения болельщиков. Территория у нас большая, — отметил Плутник. — Главный приоритет — развитие детской академии, создание условий для первой и женской команд. Если посмотреть на количества необходимо пространства — то становится понятно, что территории не так много.

Никакого жилищного строительства не будет. Это даже не рассматривается. Коммерческие истории? У нас будут кафе, рестораны, которые увязываются в коммерческий проект. Когда будет готов концепт стадиона? Думаю, в течении года точно.