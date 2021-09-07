Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в июле и августе

Нападающий Джон Кордоба признан болельщиками «Краснодара» лучшим игроком команды по итогам июля и августа, сообщает сайт клуба.

Кордоба по результатам опроса набрал 60,25% голосов. Второе место занял французский полузащитник Реми Кабелла (20,14%), третье — вингер Алексей Ионов (3,53%).

Колумбиец в июле и августе забил пять мячей и отдал две голевые передачи в шести матчах чемпионата России.