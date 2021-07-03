Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Ари в ближайшее время может стать игроком «Химок»

09:58
Теги:

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари, сообщает «Чемпионат». По информации источника, подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.

В прошлом сезоне 35-летний форвард провел 13 матчей во всех турнирах за «Краснодар», забив два гола. Также в РПЛ Ари выступал за московский «Спартак» и «Локомотив».

«Химки» закончили сезон-2020/21 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4392719-himki-blizki-k-podpisaniyu-kontrakta-s-ari.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020, 1/4 финала: результаты матчей 2 июля
Никифорова, Саленко и Цымбаларя объявили предателями. С чего начиналась сборная Украины
Украина — Англия: прогноз Александра Самедова на матч Евро-2020
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы