Источник: Ари в ближайшее время может стать игроком «Химок»

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари, сообщает «Чемпионат». По информации источника, подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.

В прошлом сезоне 35-летний форвард провел 13 матчей во всех турнирах за «Краснодар», забив два гола. Также в РПЛ Ари выступал за московский «Спартак» и «Локомотив».

«Химки» закончили сезон-2020/21 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.