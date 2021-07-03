Источник: Ари в ближайшее время может стать игроком «Химок»
09:58
«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари, сообщает «Чемпионат». По информации источника, подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.
В прошлом сезоне 35-летний форвард провел 13 матчей во всех турнирах за «Краснодар», забив два гола. Также в РПЛ Ари выступал за московский «Спартак» и «Локомотив».
«Химки» закончили сезон-2020/21 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4392719-himki-blizki-k-podpisaniyu-kontrakta-s-ari.html
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