Грузинский форвард «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство
11:20
Как стало известно «СЭ», грузинский нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе получил паспорт гражданина РФ.
В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 4 матча за «Спартак-2» в ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве России Кутателадзе принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 175 тысяч евро.
В активе Кутателадзе 4 матча за сборную Грузии U-17.
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