Грузинский форвард «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство

Как стало известно «СЭ», грузинский нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе получил паспорт гражданина РФ.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 4 матча за «Спартак-2» в ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве России Кутателадзе принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 175 тысяч евро.

В активе Кутателадзе 4 матча за сборную Грузии U-17.