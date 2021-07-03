Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Грузинский форвард «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство

11:20
Николоз Кутателадзе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николоз Кутателадзе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», грузинский нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе получил паспорт гражданина РФ.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 4 матча за «Спартак-2» в ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве России Кутателадзе принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 175 тысяч евро.

В активе Кутателадзе 4 матча за сборную Грузии U-17.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы