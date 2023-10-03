В Доме футбола на Таганке прошло заседание комитета по маркетингу РФС

В Доме футбола на Таганке состоялось заседание комитета по маркетингу РФС. Темой для обсуждения стали проекты, связанные с развитием массового футбола.

Обсуждались темы новой промокампании РФС с названием «Футбол повсюду», в рамках которой в сентябре в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке были проведены кубковый матч и открытая тренировка сборной России по футболу.

Также были представлены различные развлекательные форматы продвижения студенческого футбола.