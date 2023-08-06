Тимощук: «Во втором тайме старались внести коррективы, играть более активно»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, какую установку давал игрокам в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).
— Когда «Зенит» уступал 1:2, в трансляции было видно, что вы в планшете давали игрокам определенные указания. Можно подробнее, как вы пытались перестроить игру команды во втором тайме, и был ли какой-то подсказ удаленно от Сергея Семака?
— Во-первых, мы перешли на пятерку, начали второй тайм в пятерке, старались поднять фланги. Понимали, что нам нужно отыгрываться, играть более активно. Вышел Марио, добавил чуть движения на фланге. Конечно, то, что было во втором тайме и желание футболистов, и стремление вырвать результат и матч, — похвально, но, к сожалению, скажу то, что допустили ошибки. Такое в футболе бывает, невозможно на протяжении всех 90 минут так держать концентрацию, а нужно, как держали во втором тайме. Поэтому старались внести коррективы, потому что было видно, что ребята, может быть где-то недонастроились, может быть кто-то сильно расслабленно чувствовал себя, поэтому старались как-то встряхнуть. От Сергея Богдановича могли получить только какое-то СМС в перерыве, когда там находились и это обсудить с тренерским штабом. Думаю, что те решения, которые были — и тройная замена в перерыве, как раз были направлены на то, чтобы чуть-чуть видоизменить игру, прибавить в движении, агрессии как в обороне, так и в атаке.
«Зенит» провел этот матч без главного тренера Сергея Семака из-за того, что специалист получил красную карточку после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) за споры с судьей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
12
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
13
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
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Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0