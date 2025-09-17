В «Динамо» допускают возможность аренды Захаряна в будущем

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» оценил возможность аренды полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Такие переговоры мы не ведем. Но ничего исключать нельзя», — сказал Пивоваров «СЭ».

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.

На счету 22-летнего россиянина 45 матчей за испанский клуб, 2 гола и 3 результативные передачи.