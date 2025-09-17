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17 сентября 2025, 10:46

В «Динамо» допускают возможность аренды Захаряна в будущем

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» оценил возможность аренды полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Такие переговоры мы не ведем. Но ничего исключать нельзя», — сказал Пивоваров «СЭ».

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.

На счету 22-летнего россиянина 45 матчей за испанский клуб, 2 гола и 3 результативные передачи.

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Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Павел Пивоваров
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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