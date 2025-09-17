В «Динамо» допускают возможность аренды Захаряна в будущем
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» оценил возможность аренды полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Такие переговоры мы не ведем. Но ничего исключать нельзя», — сказал Пивоваров «СЭ».
Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.
На счету 22-летнего россиянина 45 матчей за испанский клуб, 2 гола и 3 результативные передачи.
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4
|Спартак
|0
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5
|ЦСКА
|0
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6
|Балтика
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7
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10
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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