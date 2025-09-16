Игонин: «Семак раньше всех поймет, что его время в «Зените» закончилось»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о будущем Сергея Семака в клубе.

«Он, в любом случае, и как человек, и как футболист был очень авторитетным, но человечным. Также и здесь, можно найти сотни примеров, когда тренеры гнули руки перед руководством, чтобы остаться в клубе или уйти. А Семак, я думаю, раньше всех нас поймет, что его время в «Зените» закончилось, и пора что-то менять. Делать это не для себя, а, прежде всего, во благо команды», — цитирует Игонина «Спорт день за днем».

Контракт 49-летнего Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.