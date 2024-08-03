«Акрон» — «Динамо»: видео голов

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«Динамо» на выезде обыгрывает «Акрон» в третьем туре чемпионата России — 2:0.

Счет открыл на 9-й минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин. На 57-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев забил второй гол.

9-я минута. Тюкавин — 0:1

57-я минута. Гладышев — 0:2