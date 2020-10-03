«В атаку!» Красочный перформанс фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом»
19:00
Болельщики «Спартака» вывесили большой баннер с гладиатором перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«В атаку!» — написано на полотне фанатов красно-белых.
Ранее в Сеть утекли эскизы оскорбительных баннеров болельщиков московской команды. В РПЛ назвали эту ситуацию неприемлемой.
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Перформанс фанатов красно-белых. Фото «СЭ»
«Спартак» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первая строчка и 20 баллов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи