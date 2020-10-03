«В атаку!» Красочный перформанс фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» вывесили большой баннер с гладиатором перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«В атаку!» — написано на полотне фанатов красно-белых.

Ранее в Сеть утекли эскизы оскорбительных баннеров болельщиков московской команды. В РПЛ назвали эту ситуацию неприемлемой.

3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Перформанс фанатов красно-белых. Фото «СЭ»

«Спартак» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первая строчка и 20 баллов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»