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«Урал» — «Спартак»: Соболев открыл счет в начале первого тайма

14:06
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в начале матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

Москвичи провели быструю атаку, Айртон ворвался в штрафную и сделал прострел, который из вратарской замкнул Соболев.

Урал — Спартак

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