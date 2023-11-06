«Оренбург» — «Ростов»: Воробьев открыл счет в матче

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев отметился голом в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.

Футболист забил на 71-й минуте. Это 5-й гол форварда в этом сезоне РПЛ.