«Оренбург» — «Ростов»: Воробьев открыл счет в матче
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев отметился голом в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.
Футболист забил на 71-й минуте. Это 5-й гол форварда в этом сезоне РПЛ.
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|
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
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Квинси Промес
Спартак
|5
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Крылья Советов
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
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|Ж
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|11
|1
|3
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Оренбург
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|1
|3
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Спартак
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|1
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