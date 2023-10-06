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Сегодня, 12:00

«Урал» — «Локомотив»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 7 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»

«Урал» на своем поле в Екатеринбурге сыграет с «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу 7 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на сайте. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 11.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 10 туров команда Виктора Гончаренко занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Железнодорожники располагаются на третьей строчке, в их активе 18 баллов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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  • zentmaison

    Урал порвет проводниц и их пучеглазого тренера

    06.10.2023

  • Вячеслав Шипилов

    витек обгадится по полнойй. Оно не понимает в футболе ничего , оно батэ. Через 3-4 матча он валился во всех командах. Пустышка , гоните его.

    06.10.2023

    • Алдонин хочет, чтобы матч «Спартак» — ЦСКА запомнился зрелищной игрой

    Левников назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
    2
    		 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
    3
    		 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
    4
    		 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
    5
    		 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
    6
    		 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
    7
    		 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
    8
    		 Урал 10 4 3 3 10-12 15
    9
    		 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
    10
    		 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
    11
    		 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
    12
    		 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
    13
    		 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
    14
    		 Факел 10 2 2 6 7-14 8
    15
    		 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
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    		 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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    30 тур
    7.10 12:00
    Урал – Локомотив
    		 - : -
    7.10 14:00
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    7.10 16:30
    Балтика – Оренбург
    		 - : -
    7.10 19:00
    Краснодар – Ростов
    		 - : -
    8.10 14:00
    Пари НН – Кр. Советов
    		 - : -
    8.10 16:30
    Динамо – Факел
    		 - : -
    8.10 19:00
    Спартак – ЦСКА
    		 - : -
    8.10 19:00
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    ЖК
    Г
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Зенит

    		 8
    Федор Чалов

    Федор Чалов

    ЦСКА

    		 6
    Антон Заболотный

    Антон Заболотный

    ЦСКА

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    Роман Ежов

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    Крылья Советов

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    Квинси Промес

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    Маркус Вендел

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    Виктор Александров

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    Брайан Мансилья

    Брайан Мансилья

    Оренбург

    		 8 1 2
    Александр Солдатенков

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