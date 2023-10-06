Левников назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА
Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.
Встреча между красно-белыми и армейцами пройдет 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. ЦСКА с таким же количеством очков идет на 6-й строчке.
Сергей Карасев будет обслуживать матч «Урал» — «Локомотив», Владислав Безбородов — игру «Сочи» — «Зенит». Сергей Цыганок назначен главным арбитром матча «Балтика» — «Оренбург», Рафаэль Шафеев — игры «Краснодар» — «Ростов». Встречу «Пари НН» — «Крылья Советов» будет судить Павел Кукуян. На матче «Динамо» — «Факел» будет работать Евгений Буланов, а на игре «Ахмат» — «Ростов» — Алексей Сухой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1