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Сегодня, 11:21

Алдонин хочет, чтобы матч «Спартак» — ЦСКА запомнился зрелищной игрой

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на игру будет влиять настрой, а он будет особым на этот матч. Моральная подоплека здесь выходит на первый план. Так что хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлом дерби. Это только мешает зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм той игры», — приводит RT слова Алдонина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: RT
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
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Краснодар – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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