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7 октября, 17:39

«Урал» — «Химки»: игрок хозяев Каштанов открыл счет в матче

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Урал» принимает «Химки» в рамках 12-го тура РПЛ.

На 4-й минуте счет в матче открыл игрок хозяев Алексей Каштанов — 1:0. Он с левого края ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
07 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Химки
ФК Урал
ФК Химки
Алексей Каштанов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Зенит

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 6
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Спартак

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Локомотив

 12 1 3
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