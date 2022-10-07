«Урал» — «Химки»: игрок хозяев Каштанов открыл счет в матче

«Урал» принимает «Химки» в рамках 12-го тура РПЛ.

На 4-й минуте счет в матче открыл игрок хозяев Алексей Каштанов — 1:0. Он с левого края ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу.