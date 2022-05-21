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Дзагоев впервые высказался об уходе из ЦСКА: «Впереди новый путь»

Дзагоев впервые высказался об уходе из ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев впервые высказался об уходе из команды.

«ЦСКА — клуб, который дал мне путь в большой футбол, — приводит слова Дзагоева «Чемпионат». — Что бы ни случилось, ничего кроме слов благодарности я не могу сказать. От охранников и врачей до руководства — всем, кто принимал участие в тренировках, восстановлении, организационных процессах, я говорю спасибо. А сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня.

Конечно, комок в горле есть. За четырнадцать лет было много хороших моментов: чемпионства, Кубки, победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли Спортинг в квалификации ЛЧ, золотой гол Рубину и наше первое чемпионство в 2013-м. Это все останется в памяти.

Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось — с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету 31-летнего полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701667-komok-v-gorle-est-no-vperedi-novyj-put-dzagoev-vpervye-prokommentiroval-uhod-iz-cska.html

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