На 45+1-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Уфа" – "Урал" арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти в ворота гостей. Судья по-своему оценил единоборство Егорычева с Никитиным и не зафиксировал фол.

Хотя на видеоповторах видно, что полузащитник "Урала" подтолкнул уфимского футболиста, пытавшегося нанести удар головой по мячу. Такое действие, совершенное в штрафной площади, должно наказываться 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр Бобров)

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Кэтэлин Карп – о работе Вилкова: "Был 2000-процентный пенальти! Судья вышел сонный"