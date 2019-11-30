«Уфа» с минимальным счетом одолела «Крылья Советов» и одержала первую гостевую победу в сезоне
В матче 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Уфу». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Решающий мяч в первом тайме забил нападающий Ловро Бизяк.
«Уфа» одержала первую победу за семь матчей. До этого на счету уфимцев была серия из четырех ничьих и двух поражений. Также для команды этот успех стал первым в сезоне в выездной встрече.
«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. На счету «Крыльев» осталось 18 баллов и команда занимает 12-ю строчку.
Чемпионат России. Премьер-лига
18-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 25.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Н.Чернов, Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк.
Предупреждения: Пуцко, 33. Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90.
Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Елеференко (оба — Москва).
30 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/