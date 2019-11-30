«Уфа» с минимальным счетом одолела «Крылья Советов» и одержала первую гостевую победу в сезоне

В матче 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Уфу». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Решающий мяч в первом тайме забил нападающий Ловро Бизяк.

«Уфа» одержала первую победу за семь матчей. До этого на счету уфимцев была серия из четырех ничьих и двух поражений. Также для команды этот успех стал первым в сезоне в выездной встрече.

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. На счету «Крыльев» осталось 18 баллов и команда занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1)

Гол: Бизяк, 25.

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Н.Чернов, Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк.

Предупреждения: Пуцко, 33. Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90.

Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Елеференко (оба — Москва).

30 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».

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