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У «Ахмата» есть приоритетное право выкупа Уткина из «Краснодара»

17:55
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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешел в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Грозненский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока после завершения срока аренды.

21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CP-569VFagD/

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы