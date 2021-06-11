У «Ахмата» есть приоритетное право выкупа Уткина из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешел в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Грозненский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока после завершения срока аренды.

21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.