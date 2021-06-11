У «Ахмата» есть приоритетное право выкупа Уткина из «Краснодара»
17:55
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешел в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Грозненский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока после завершения срока аренды.
21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.
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