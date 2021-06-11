Газизов остался доволен решением суда по иску против «Спартака»
17:35
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение районного суда, который удовлетворил его иск в отношении «Спартака».
«Суд удовлетворил иск в полном объеме, поэтому больше нечего говорить, естественно, доволен. Сторона «Спартака» может подать апелляцию? Это их право, мы находимся в правовом поле», — цитирует Газизова ТАСС.
«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 миллиона рублей из 399,2, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.
Дополнительная информация:
Читайте также
29
Зачет
vs
14
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю