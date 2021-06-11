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Газизов остался доволен решением суда по иску против «Спартака»

17:35
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение районного суда, который удовлетворил его иск в отношении «Спартака».

«Суд удовлетворил иск в полном объеме, поэтому больше нечего говорить, естественно, доволен. Сторона «Спартака» может подать апелляцию? Это их право, мы находимся в правовом поле», — цитирует Газизова ТАСС.

«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 миллиона рублей из 399,2, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11629567

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