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«Локомотив» проведет сборы в Австрии

16:54
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Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» отправится на учебно-тренировочные сборы в австрийский город Бад-Клайнкирххайм (Австрия) 14 июня. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В Бад-Клайнкирххайме в течение двух недель проведут первую часть сборов. Второй этап сборов пройдет в Бад-Вальтерсдорфе — с 1 по 13 июля включительно.

Московская команда 13 июня выйдет из отпуска и соберется для прохождения углубленного медицинского обследования.

По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Московский клуб стал обладателем Кубка России-2021. В финале «Локомотив» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1). В Суперкубке страны железнодорожники сыграют с «Зенитом» в июле. Дата матча будет определена позже.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24135

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