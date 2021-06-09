«Локомотив» проведет сборы в Австрии

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» отправится на учебно-тренировочные сборы в австрийский город Бад-Клайнкирххайм (Австрия) 14 июня. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В Бад-Клайнкирххайме в течение двух недель проведут первую часть сборов. Второй этап сборов пройдет в Бад-Вальтерсдорфе — с 1 по 13 июля включительно.

Московская команда 13 июня выйдет из отпуска и соберется для прохождения углубленного медицинского обследования.

По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Московский клуб стал обладателем Кубка России-2021. В финале «Локомотив» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1). В Суперкубке страны железнодорожники сыграют с «Зенитом» в июле. Дата матча будет определена позже.