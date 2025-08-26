Лукин: «Играть с «Зенитом» — одно удовольствие»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об эмоциях от матчей против «Зенита».

«Играть с ними — одно удовольствие. Действительно хочется проверить себя, свои навыки, способности. И когда ты ведешь в счете в гостях, когда там полный стадион, у тебя двойная мотивация обыграть их», — сказал футболист в интервью каналу «Россия 24».

Последний матч между командами состоялся в рамках 3-го тура РПЛ. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

После 6 туров ЦСКА армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, петербуржцы с 9 очками — на 6-й строчке.