13:45 | Футбол — РПЛ

У Баринова произошел конфликт в самолете из-за матерной кричалки про "Спартак"

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В самолете произошел конфликт с участием полузащитника "Локомотива" Дмитрием Бариновым, который был вызван в сборную России. У футболиста произошла перепалка с болельщиком. Об этом сообщает Твиттер "Киберстранник". По имеющейся информации, конфликт был разрешен с помощью стюардов.

Полузащитник отправился самолетом в Нур-Султан на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия - Казахстан. Конфликт с болельщиком у него возник из-за того, что после завоевания "Локомотивом" чемпионского тура он вместе с фанатами скандировал матерную кричалку в адрес "Спартака".

 

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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