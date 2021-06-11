Глушакова перепутали с певцом Витасом
18:14
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал сторис в Instagram.
Футболист выложил скриншот статьи со своей фотографией и заголовком «42-летний Витас стал отцом в третий раз и показал новорожденную дочь».
Глушаков отреагировал: «Жду вас на своих концертах».
Сторис Дениса Глушакова. Фото Instagram
В сезоне-2020/21 Глушаков провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.
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