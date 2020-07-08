Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.

— Это самый сложный год, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». — Тяжелое, непростое, но заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят. Спасибо вам за поддержку, с победой! «Зенит» — чемпион!