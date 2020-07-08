«Тяжелое, непростое, но заслуженное чемпионство». Семак — о победе в РПЛ
8 июля 2020, 20:11
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.
— Это самый сложный год, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». — Тяжелое, непростое, но заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят. Спасибо вам за поддержку, с победой! «Зенит» — чемпион!
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