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«Тяжелое, непростое, но заслуженное чемпионство». Семак — о победе в РПЛ

8 июля 2020, 20:11
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.

— Это самый сложный год, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». — Тяжелое, непростое, но заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят. Спасибо вам за поддержку, с победой! «Зенит» — чемпион!

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