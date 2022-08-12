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Тренер «Урала» Аверьянов: «Было очень много борьбы, но не так много мастерства, как хотелось бы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер «Урала» Евгений Аверьянов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Сегодня лично для меня и для всей команды был максимально эмоциональный матч. Так как игра была «за шесть очков», то было очень много борьбы, желания победить, но не так много мастерства, как хотелось бы.

Стоит выделить качество поля, а именно его медлительность. Трава довольно высокая и когда она высохла, то стало намного сложнее создавать. Из-за этого, мне кажется, у нас было много потерь. Если бы было поле как на «Екатеринбург Арене», то мы бы еще быстрее играли и играли «внизу». Когда мы готовились к матчу с Воронежем, то видели максимально вертикальный футбол, и теперь я понимаю, почему мы не выиграли. Потому что очень сложно созидать внизу на этом поле любой команде», — приводит слова тренера сайт «Урала».

Напомним, что команда проводила первый матч после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова.

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
0
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