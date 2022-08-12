Экс-защитник «Зенита» Лепехин: «Мне хочется думать, что финансовый момент для Дзюбы не определяющий»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

Как ранее сообщал «СЭ», 33-летним форвардом интересуется «Истанбул Башакшехир».

«Мне хочется думать, что финансовый момент здесь точно не определяющий. Ведь Дзюбе могли дать относительно хорошие финансовые условия и в России. Так что здесь дело в уровне команды. Плюс ко всему в Турции тоже есть деньги в футболе — может, не настолько большие, как у нас, но они есть», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб. Больше недели назад нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.