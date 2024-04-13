Морено назвал ровным матч со «Спартаком»: «Ситуация по-прежнему тяжелая»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Матч был достаточно ровный. У обеих команд были возможности забить. Нам удалось победить. Это наши первые три очка после паузы, но ситуация по-прежнему тяжелая. Будем продолжать работу и набирать очки», — сказал Морено.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.