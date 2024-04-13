Колосков: «Жду от «Краснодара» и «Зенита» футбол, который показывают лучшие команды в Лиге чемпионов»

Экс президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, какой футбол ждет от «Краснодара» и «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ.

«Команды играют в примерно одинаковый футбол — остроатакующий, не отсиживаются в обороне. И там, и там есть мастеровитые игроки, их много, хватает для контроля мяча. Матч можно назвать чемпионским, но, с учетом того что еще останется после этого семь туров, а это 21 очко потенциально, можно назвать его просто определяющим в борьбе за высокие места. Жду красивого футбола, того, который показывают лучшие команды в Лиге чемпионов», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Матч состоится 13 апреля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» располагается на второй позиции, уступая сине-бело-голубым одно очко.