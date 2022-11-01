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Сафонов оценил идею проведения матча между сборной России и командой легионеров РПЛ

Мария Гусева
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения матча между национальной сборной России и сборной легионеров премьер-лиги.

«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но, если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-ne-vizhu-prichin-po-kotory-m-legionery-soglasyatsya-sy-grat-protiv-sbornoj-rossii/

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