Сафонов оценил идею проведения матча между сборной России и командой легионеров РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения матча между национальной сборной России и сборной легионеров премьер-лиги.

«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но, если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе.