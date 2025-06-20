«Торпедо» объявило о переходе вратаря Солдатенко из «Черноморца»

Вратарь Ростислав Солдатенко перешел из «Черноморца» в «Торпедо», сообщает пресс-служба автозаводцев.

«Ростислав, добро пожаловать в черно-белую семью!» — говорится в сообщении московского клуба.

Первую половину сезона-2024/25 Солдатенко провел во владикавказской «Алании». Всего в прошедшем сезоне на счету 28-летнего вратаря 33 матча, 16 из которых он отыграл на ноль.