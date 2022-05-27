Титов: «Хотелось бы более яркого и содержательного футбола от «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о выступлении московского клуба.

«Всегда слежу за «Спартаком». Я вообще стараюсь не пропускать матчи чемпионата России. По возможности смотрю все. Другое дело, что иногда разъезды не позволяют это сделать, как сейчас. Игра этого «Спартака» вызывает двойственные эмоции. С одной стороны, порадуешься яркой победе над «Динамо» или просто очень важной — над ЦСКА в Кубке. Все-таки Кубок «Спартак» с 2003 года не выигрывал. А с другой — первый тайм с «Зенитом». Матч топовый, почти полный стадион — должно быть интересно. А ты смотришь и понимаешь: что-то со «Спартаком» не то. Хотелось бы более яркого, содержательного футбола», — приводит слова Титова «Чемпионат».

«Спартак» по итогам сезона занял десятое место в чемпионате России. В финале Кубка страны красно-белые встретятся с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17:00 мск.