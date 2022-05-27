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Сегодня, 09:47

«Локомотив» не заинтересован в возвращении Лысцова из «Ахмата»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ахмата» Виталий Лысцов, арендованный у «Локомотива», останется в грозненском клубе, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб не заинтересован в возвращении 26-летнего россиянина по итогам сезона. «Локомотив» рассчитывает, что «Ахмат» выкупит игрока.

В минувшем сезоне Лысцов провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/lystsov-ne-vernyetsya-v-lokomotiv-on-mozhet-prodolzhit-kareru-v-akhmate-1276270/
Виталий Лысцов
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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