«Локомотив» не заинтересован в возвращении Лысцова из «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Виталий Лысцов, арендованный у «Локомотива», останется в грозненском клубе, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб не заинтересован в возвращении 26-летнего россиянина по итогам сезона. «Локомотив» рассчитывает, что «Ахмат» выкупит игрока.

В минувшем сезоне Лысцов провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.