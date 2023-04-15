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Сегодня, 10:07

Тихонов: «Талалаев способен настроить игроков, моменты у «Химок» обязательно будут»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками».

«У обеих команд была очень неприятная и длинная безвыигрышная серия, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — У «Химок» она продолжается, тогда как «Крылья» прервали ее в прошлом туре в гостях у «Сочи». Команда постепенно восстанавливает атакующую игру после ухода в «Локомотив» своего лучшего бомбардира Максима Глушенкова. «Химки» уже позволили «Торпедо» догнать себя, очки терять больше нельзя. Если хотят остаться в высшем дивизионе, нужно отыгрывать четыре очка у «Факела». Через тур у них игра как раз с «Торпедо», так что шанс есть. В Самаре им, конечно, будет очень тяжело, но тут уже надо собирать в кулак всю волю и характер. Только что назначенный на пост главного тренера Андрей Талалаев способен настроить игроков как следует, и свои моменты у команды обязательно будут».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» располагаются 15-й строчке — 13 очков.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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РПЛ: «Торпедо» — «Спартак», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура

Тарханов считает «Урал» фаворитом в матче с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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