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Сегодня, 10:21

Тарханов считает «Урал» фаворитом в матче с ЦСКА

Мария Гусева
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

— На ваш взгляд, для Виктора Ганчаренко игра с ЦСКА будет особенной?

— Все матчи особенные, и этот не исключение, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тарханова. - Никто не делит соперников на сильных и слабых. Как только команда расслабляется, ее наказывают.

— А фаворит в этой игре есть?

— Наверное, «Урал» за счет домашнего поля. Конечно, он отстает от ЦСКА в турнирной таблице, а уровень игроков «армейцев» чуть выше, но домашнее поле сделает свое дело.

— Вы были тренером в обоих клубах. Какие места двух команд по итогам сезона вас удовлетворят?

— ЦСКА борется за медали, «Урал» — за десятку. Разрыв между командами большой: у екатеринбуржцев 25 очков, у москвичей — 41 очко. Я буду доволен, если ЦСКА займет второе место, а «Урал» войдет в восьмерку.

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
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