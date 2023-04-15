Тарханов считает «Урал» фаворитом в матче с ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

— На ваш взгляд, для Виктора Ганчаренко игра с ЦСКА будет особенной?

— Все матчи особенные, и этот не исключение, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тарханова. - Никто не делит соперников на сильных и слабых. Как только команда расслабляется, ее наказывают.

— А фаворит в этой игре есть?

— Наверное, «Урал» за счет домашнего поля. Конечно, он отстает от ЦСКА в турнирной таблице, а уровень игроков «армейцев» чуть выше, но домашнее поле сделает свое дело.

— Вы были тренером в обоих клубах. Какие места двух команд по итогам сезона вас удовлетворят?

— ЦСКА борется за медали, «Урал» — за десятку. Разрыв между командами большой: у екатеринбуржцев 25 очков, у москвичей — 41 очко. Я буду доволен, если ЦСКА займет второе место, а «Урал» войдет в восьмерку.

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.