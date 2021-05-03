Тедеско объяснил появление Селихова в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему сделал выбор в пользу Александра Селихова и выпустил его в стартовом составе на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».

«У нас есть тренер вратарей, несколько голкиперов. Будучи главным тренером, я советуюсь со своими специалистами. Это решение я принимал не один.

По поводу Селихова у меня очень хорошие ощущения. Я честно говорил ему, что Максименко — наш первый номер. Но если возникнет надобность, то я рассчитываю на него», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».