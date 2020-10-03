Тедеско назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос, какая команда в России является для него наиболее принципиальным соперником в России.

— Возглавляя «Шальке», вы играли рурское дерби с «Боруссией». А после года в России можете назвать, какой из соперников является для вас наиболее принципиальным — ЦСКА, «Зенит», может, «Локомотив»?

— ЦСКА. Я помню нашу победу в Кубке России весной, и тогда эмоции были за гранью. (Дмитрий Гирин)