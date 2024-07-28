Ташуев: «Сегодня не представляю возвращение в белорусский чемпионат»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что пока не готов работать в чемпионате Белоруссии.

«Нет, сегодня не представляю возвращение в белорусский чемпионат. Уровень футбола очень сильно упал. Пока не готов там работать», — сказал Ташуев Legalbet.

Ташуев возглавлял солигорский «Шахтер» с 2018-го по 2019-й и в 2022-м. Под его руководством команда стала чемпионом страны. Позже Белорусская федерация футбола лишила клуб золотых медалей из-за организации договорных матчей, сняла 30 очков в чемпионате-2023 и 20 очков в чемпионате-2024.