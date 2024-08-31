Нападающий ЦСКА Мусаев о победе над «Химками»: «Никому не будет легко против этой команды»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил старт сезона для команды в РПЛ.

— Старт сезона получился нормальным. Нужно всегда и везде прибавлять.

— Что можешь сказать по сегодняшнему матчу и своему голу?

— Все силы отдали. «Химки» хорошая команда. Это трудовые очки. Никому не будет легко против этой команды.

Подмосковный клуб после 7 матчей находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата России с 6 очками. ЦСКА поднялся на 3-ю строчку, набрав 13 баллов.