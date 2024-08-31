«Пари НН» — «Зенит»: гости выигрывают после первого тайма

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«Зенит» после первого тайма в гостях обыгрывает «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».